50 країн засудили дії росії проти ядерних об'єктів в Україні

50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ підписали спільну заяву, в якій закликали росію вивести війська з території ЗАЕС та припинити ядерний шантаж.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Таким чином пів сотні держав – учасниць 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ – рішуче засудили дії росії проти ядерних об'єктів в Україні та закликали рф негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.
У документі наголошується, що саме захоплення Запорізької АЕС російськими військами є головною причиною загроз Україні для ядерної безпеки та фізичного захисту.
"Станція має і надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", – йдеться у заяві.
Також учасники Конференції наголосили, що "будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені в рамках міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС чи територій навколо неї".
"Ми знову закликаємо російську федерацію негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів та на ядерних об'єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їхньої безпечної та надійної експлуатації, а також для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність щодо перевірки гарантій в Україні", – наголошується у спільній заяві.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Таким чином пів сотні держав – учасниць 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ – рішуче засудили дії росії проти ядерних об'єктів в Україні та закликали рф негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.
У документі наголошується, що саме захоплення Запорізької АЕС російськими військами є головною причиною загроз Україні для ядерної безпеки та фізичного захисту.
"Станція має і надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", – йдеться у заяві.
Також учасники Конференції наголосили, що "будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені в рамках міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС чи територій навколо неї".
"Ми знову закликаємо російську федерацію негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів та на ядерних об'єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їхньої безпечної та надійної експлуатації, а також для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність щодо перевірки гарантій в Україні", – наголошується у спільній заяві.
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