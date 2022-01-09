463 мільйони дітей у всьому світі не мають можливості навчатися дистанційно

13:35 27 серпень Київ, Україна

Третина дітей в світі не має доступу до дистанційної освіти - ЮНІСЕФ



Щонайменше третина школярів в світі - це 463 мільйони дітей - не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл з COVID-19.



Про це свідчать дані звіту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).



"Принаймні для 463 мільйонів дітей, чиї школи закрилися через COVID-19, не було такого поняття, як дистанційне навчання", - розповіла Генрієтта Форе, виконавча директор ЮНІСЕФ.



За її словами, наслідки будуть відчуватися в економіці і суспільстві протягом наступних десятиліть.



Близькі 1,5 мільярда школярів зіткнулися з закриттям шкіл в період пандемії.



Звіт також підкреслює обмеження, які є в дистанційного навчання, і як воно поглиблює нерівність у доступі до освіти.



Найбільше страждають школярі в країнах Африки на південь від Сахари, де не менше половини всіх учнів не мають можливості навчатися дистанційно.



Ймовірно, найбільше труднощів з утворенням в таких умовах в молодших школярів.



Хоча цифри в звіті показують тривожну картину відсутності дистанційного навчання при закритті шкіл, ЮНІСЕФ попереджає, що ситуація, ймовірно, набагато гірше.



Навіть коли у дітей є технології і інструменти, вони можуть бути не в змозі вчитися віддалено через необхідність виконувати роботу по дому, примус до роботи, погане середовище для навчання і відсутність підтримки в сім'ї.