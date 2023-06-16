45 мішків із людськими останками виявлено у мексиканському яру

18:15 01 червня Київ, Україна

Мексиканська прокуратура повідомляє про знахідку - 45 мішків із людськими останками в яру Мірадор-дель-Боске в штаті Халіско.

Спочатку пошуки проводилися для виявлення сімох зниклих співробітників кол-центру.

Наразі експерти працюють над встановленням кількості загиблих, причин смерті та ідентифікації виявлених останків.

Операція продовжується до повного вилучення всіх мішків.

Поки не встановлено, чи останки належать знайденим співробітникам кол-центру, тому пошуки продовжуються.
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