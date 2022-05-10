455 жителів Індії госпіталізовані через судоми та нудоту невідомої етіології

455 жителів індійського штату Андхра-Прадеш госпіталізовані зі скаргами на судоми і нудоту. Місцеві медики висунули припущення про те, що причиною таких симптомів могло послужити масове використання неякісного засобу від комарів.
Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 8 грудня.
Сотні людей в місті Елуру знепритомніли і відчули напади судом і нудоту. Крім того, у 45-річного чоловіка, госпіталізованого з такими симптомами, стався серцевий напад, і він помер.
Співробітниця районної служби спостереження Доллі Джоші Рой каже, що до лікарні було доставлено 455 осіб, з них 200 пізніше були виписані.
Тепер фахівці з Всеіндійського інституту медичних наук приїхали в штат для проведення розслідування. Вони планують вивчити можливе забруднення їжі або води, або передачу інфекції повітряно-крапельним шляхом.
Раніше була названа можлива причина невідомої хвороби в Індії. Понад 300 людей могли отруїтися засобом від комарів. Однак точних даних про те, що викликало дивну хворобу, лікарі поки не мають.
Сотні людей в місті Елуру знепритомніли і відчули напади судом і нудоту. Крім того, у 45-річного чоловіка, госпіталізованого з такими симптомами, стався серцевий напад, і він помер.
Співробітниця районної служби спостереження Доллі Джоші Рой каже, що до лікарні було доставлено 455 осіб, з них 200 пізніше були виписані.
Тепер фахівці з Всеіндійського інституту медичних наук приїхали в штат для проведення розслідування. Вони планують вивчити можливе забруднення їжі або води, або передачу інфекції повітряно-крапельним шляхом.
Раніше була названа можлива причина невідомої хвороби в Індії. Понад 300 людей могли отруїтися засобом від комарів. Однак точних даних про те, що викликало дивну хворобу, лікарі поки не мають.
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