32 країни закрили свій повітряний простір для Росії

11:17 28 лютий Київ, Україна

Внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України та її військової агресії проти українського народу 32 держави світу ухвалили рішення закрити свій повітряний простір для літаків із РФ.



Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.



"Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Загалом 32 країни закрили небо росіянам", - написав Кулеба.



Міністр додав, що незабаром польоти російських літаків у своєму небі має заборонити ще одна, "дуже важлива для російських багатіїв" країна.