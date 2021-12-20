20 березня в Польщі стартує черговий локдаун

18:45 17 березень Київ, Україна

Високі показники зростання інфікування в Польщі призвели до необхідності введення строгих карантинних обмежень по всій країні. Локдаун буде введений з 20 березня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.



Суворі обмежувальні заходи будуть діяти як мінімум три тижні. У цей період будуть закриті торгові центри, кінотеатри, театри і готелі. Школи перейдуть на дистанційне навчання.



У Польщі за останню добу виявили 25 тис. випадків зараження коронавірусом, що практично відповідає антирекорду в 27 тисяч, зафіксованому в країні минулої осені. Кількість летальних випадків за минулі 24 години склала 453.



За час пандемії в країні зафіксували 1,9 млн випадків COVID-19. Більше ніж 48 тис. людей померли.