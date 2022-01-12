2021 рік стане останнім для випуску купе та кабріолета S-Class

Серед автолюбителів цієї весни ходили розмови про те, що Mercedes-Benz планує припинити виробництво купе та кабріолетів S-класу. Зараз ця інформація підтвердилася офіційно.
Інсайдери стверджували, що виробництво дводверних Mercedes-Benz S-Class завершиться вже в серпні нинішнього року, однак це виявилося не зовсім так. Хоча тепер Mercedes-Benz підтвердив відмову від купе та кабріолета S-Class, з'ясувалося, що вони будуть випускатися ще один рік, але 2021 все-таки стане для них останнім. Як «звичайні», так і «заряджені» AMG-версії розкішних дводверних авто підуть на пенсію через 12 місяців, а єдиним оновленням для 2021 модельного року стане новий колір Cirrus Silver.
Причиною відставки купе та кабріолета S-класу джерела називали економію коштів в рамках підготовки до розробки та випуску нових електромобілів. Асортимент нішевих моделей, до яких відносяться відносно дрібносерійні та дорогі S Coupe і S Convertible, вирішено було скоротити. Як заміну Mercedes-Benz запропонує клієнтам купе AMG GT і новий родстер SL. Купе та кабріолет S-Class побудовані на платформі седана покоління W222, який випускається вже близько семи років.
Інсайдери стверджували, що виробництво дводверних Mercedes-Benz S-Class завершиться вже в серпні нинішнього року, однак це виявилося не зовсім так. Хоча тепер Mercedes-Benz підтвердив відмову від купе та кабріолета S-Class, з'ясувалося, що вони будуть випускатися ще один рік, але 2021 все-таки стане для них останнім. Як «звичайні», так і «заряджені» AMG-версії розкішних дводверних авто підуть на пенсію через 12 місяців, а єдиним оновленням для 2021 модельного року стане новий колір Cirrus Silver.
Причиною відставки купе та кабріолета S-класу джерела називали економію коштів в рамках підготовки до розробки та випуску нових електромобілів. Асортимент нішевих моделей, до яких відносяться відносно дрібносерійні та дорогі S Coupe і S Convertible, вирішено було скоротити. Як заміну Mercedes-Benz запропонує клієнтам купе AMG GT і новий родстер SL. Купе та кабріолет S-Class побудовані на платформі седана покоління W222, який випускається вже близько семи років.
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