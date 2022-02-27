27 лютого відбудеться саміт глав МЗС G7 щодо України

09:21 27 лютий Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн Групи семи (G7) у неділю проведуть нараду, під час якої обговорять ситуацію навколо України та військову операцію Росії. Про це заявив у неділю в ефірі телеканалу NHK глава МЗС Японії Йосімас Хаясі.

На сьогодні запланована нарада міністрів (іноземних справ - прим.. ред.) G7 " , - сказав він. За словами Хаясі, країни Групи семи поділяють спільні цінності та мають продовжувати тісну координацію щодо ситуації навколо України.

Як зазначив міністр, нарада має відбутися " ввечері за японським часом " (у другій половині дня по Києву).