26 млн злотих, власна смерть і подорожі

Майже 185 мільйонів гривень - такі були страхові виплати у зв'язку зі смертю громадянина України. Імітуючи власну смерть, шахрай не тільки отримав свої гроші, але й щасливо подорожував деякий час. Поліції Польщі вдалося затримати 38-річного шахрая, який отримав 26 мільйонів злотих за страховку.

Свою смерть людина інсценувала за допомогою українських служб. Про це 21 вересня повідомило видання Dziennik.

Правоохоронці встановили, що за компенсацією за смерть сина звернулася жінка. Вона надала відповідну документацію. Поліс був на загальну суму майже 26 млн злотих.

Мати українського громадянина звернулася в більш ніж десяток страхових компаній в Польщі. Було заявлено, що він нібито випав за борт човна під час зіткнення в Київському водосховищі. Через два місяці після зникнення його тіло нібито було знайдено та піддано кремації.

У грудні 2018 чоловік отримав польське громадянство. Він подорожував в різних країнах Європи в той час, коли мав бути мертвий. За польськими документами він відвідав Україну, Кіпр, Великобританію та Туреччину. Зараз фахівцями встановлюються обставини скоєння правопорушення.