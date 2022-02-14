100 найвпливовіших людей світу: Путіна в списку немає

18:14 23 вересень Київ, Україна

Time було представлено список найвпливовіших людей світу , цього разу Володимир Путін не потрапив ні в одну з категорій, хоча раніше неодноразово бував в цьому списку. За версією журналу



У короткому коментарі до кожної з п'яти категорій пояснюється, чому в список додана саме ця персона.



Ні в одну з категорій цього разу не потрапив Володимир Путін, який раніше неодноразово бував в цьому списку. Взагалі в переліку немає ні росіян, ні українців.





Серед лідерів в поточному році "Титани", "Новатори", "Діячі мистецтва", "Лідери" та "Кумири": директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп і його суперник на майбутніх виборах Джо Байден, голова КНР Сі Цзіньпін, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Бразилії Жаір Болсонару, прем'єр Індії Нарендра Моді, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші.

До титанів віднесені гендиректор Google Сундара Пічаї, провідний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань, ексдружина глави Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт, глава МВФ Крісталіна Георгієва, шестиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Хемілтон та ін.



Новаторами названі співачка Megan Thee Stallion, астронавтки NASA Джессіка Мейр і Христина Кук, вірусолог Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі та інші.



Діячі мистецтва: виконавці The Weeknd і Селена Гомез, південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, віолончеліст Йо Йо Маї та ін.



Кумирами Time вважає засновників руху Black Lives Matter, правозахисницю Анджелу Девіс, тенісистку Наомі Осаку та ін.