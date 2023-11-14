100 суден під підозрою у порушенні нафтових санкцій проти росії

10:19 14 листопада Київ, Україна





Про це пише Reuters.



Зазначається, що це найбільший крок із боку Сполучених Штатів у цьому напрямі після того, як Вашингтон та його союзники запровадили ліміт цін, спрямований на обмеження доходів москви від нафти.



Міністерство фінансів не коментує цієї інформації. Мінфін США надіслав компаніям з управління суднами повідомлення про 100 суден, підозрюваних у порушенні санкцій Заходу щодо російської нафти. Повідомлення надіслали у близько 30 країн.Про це пише Reuters.Зазначається, що це найбільший крок із боку Сполучених Штатів у цьому напрямі після того, як Вашингтон та його союзники запровадили ліміт цін, спрямований на обмеження доходів москви від нафти.Міністерство фінансів не коментує цієї інформації.

"Хоча ми не підтверджуємо та не коментуємо розслідування чи правоохоронні дії, Міністерство фінансів зобов'язується забезпечити дотримання ліміту цін та скоротити ресурси росії для її війни проти України", – сказав представник казначейства.

Країни G7, Європейський Союз та Австралія у грудні 2022 р. ввели обмеження на експорт російської сирої нафти морем у 60 доларів за барель. Санкції забороняють західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування і фінансування обмеження нафти, що продається понад обмеження.



Зростання світових цін на нафту цього року означало, що більшість російської нафти торгується вище верхньої межі. Але офіційні особи США заявили, що це обмеження все ще створює додаткові витрати для росії, змушуючи її покладатися на "примарний флот" старих танкерів, тривалі рейси та незахідні морські послуги, які скорочують доходи, які вона може витратити на війну.



Минулого місяця США також наклали санкції на власників двох танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за встановлену межу, що стало першим значним запровадженням цього заходу.



Джерело Reuters, знайоме з ситуацією, повідомило, що деякі з суден, що зараз досліджуються, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці.



У квітні Міністерство фінансів США опублікувало попередження американським компаніям про можливе уникнення ліміту російської ціни на сиру нафту, що експортується через нафтопровід Східного Сибіру в Тихому океані і порти на сході росії.



Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що однією з компаній, які отримали запит на інформацію, була Beks Shipping, розташована в Туреччині.



Санкції Заходу спричинили зміну ціни на світових ринках, оскільки Китай та Індія купують російську нафту, часто зі знижкою. Більшість цієї нафти традиційно йшла до Європи та інші ринки.