Covid-19 в Туреччині: введено заборону на куріння

14:57 12 листопада Київ, Україна

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції уряд Туреччини прийняв рішення ввести заборону на куріння в громадських місцях.

Про це повідомляється на сайті місцевого МВС.



Відзначається, що таку заборону ввели для того, щоб курці не знімали маски під час процесу і тим самим мінімізували поширення коронавірусної інфекції і самі не наражалися на небезпеку.

"З цієї причини, щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада 2020 року буде запроваджено заборону на куріння в таких місцях, як вулиці і проспекти, де громадяни перебувають або можуть скупчуватися, площі і зупинки громадського транспорту", - сказано в повідомленні.

Раніше глава МОЗ Фахреттін Коджа закликав громадян цілком дотримуватися правил носіння масок і соціального дистанціювання.

"Я всього лише прошу вас зробити те, що ви можете. Більше нічого", - заявив він.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив минулого тижня, що всі підприємства, включаючи ресторани, кафе, басейни і кінотеатри, закриватимуться щодня о 22:00 в рамках заходів проти пандемії.



У Туреччині щодня зростає кількість хворих, а місцева влада повідомляє лише про кількість тих, у кого проявляються симптоми. Критики кажуть, що це приховує істинний масштаб спалаху в країні.



За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині понад 400 000 осіб заразилися Covid-19, а 11 145 стали жертвою інфекції.