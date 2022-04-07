Covid-19 в Туреччині: введено заборону на куріння

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції уряд Туреччини прийняв рішення ввести заборону на куріння в громадських місцях.
Про це повідомляється на сайті місцевого МВС.
Відзначається, що таку заборону ввели для того, щоб курці не знімали маски під час процесу і тим самим мінімізували поширення коронавірусної інфекції і самі не наражалися на небезпеку.
Раніше глава МОЗ Фахреттін Коджа закликав громадян цілком дотримуватися правил носіння масок і соціального дистанціювання.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив минулого тижня, що всі підприємства, включаючи ресторани, кафе, басейни і кінотеатри, закриватимуться щодня о 22:00 в рамках заходів проти пандемії.
У Туреччині щодня зростає кількість хворих, а місцева влада повідомляє лише про кількість тих, у кого проявляються симптоми. Критики кажуть, що це приховує істинний масштаб спалаху в країні.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині понад 400 000 осіб заразилися Covid-19, а 11 145 стали жертвою інфекції.
У Туреччині щодня зростає кількість хворих, а місцева влада повідомляє лише про кількість тих, у кого проявляються симптоми. Критики кажуть, що це приховує істинний масштаб спалаху в країні.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині понад 400 000 осіб заразилися Covid-19, а 11 145 стали жертвою інфекції.
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