COVID-19 в Росії. Москва б'є рекорди

Росія продовжує бити рекорди за швидкістю поширення коронавірусу.
Найбільш високі показники по нових зараженнях традиційно виявлені в Москві, де заразилися 3 942 людини.
Найбільш високі показники по нових зараженнях традиційно виявлені в Москві, де заразилися 3 942 людини.
У Росії добовий приріст нових хворих на коронавірус COVID-19 склав 13 754. При цьому померла рекордна з початку пандемії кількість росіян - 286, повідомляє оперативний штаб в середу, 14 жовтня.
Колишній максимум смертності від коронавірусу - 244 померлих за добу - був зафіксований в Росії 13 жовтня. Загальна кількість жертв зросла до 23 491.
Найбільш високі показники по нових зараженнях традиційно виявлені в Москві, де заразилися 3 942 людини. Також серед регіонів лідирують - Санкт-Петербург (+638) і Московська область (439).
Всього в Росії з початку пандемії зареєстровано 1 354 163 випадки інфікування COVID-19.
За весь період виписано 1 048 097 пацієнтів, в тому числі 8 392 за останню добу.
14 жовтня в Росії вперше виявили понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі