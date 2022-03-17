19 червня в Бельгії обвалилася будівля школи - є загиблі

11:44 20 червня Київ, Україна

У Бельгії 19 червня сталося обвалення приміщення школи, яке знаходилося на стадії будівництва. Згідно з даними, рятувальники міста Антверпен дістають тіла загиблих. Також є постраждалі.

Тіло одного із загиблих було знайдено під уламками будівлі у вечір обвалу, а на наступний ранок рятувальники витягли труп ще одного чоловіка. Обидва загиблих були будівельниками. Також 10 осіб вдалося врятувати, дев'ять з них госпіталізували: 8 - у важкому стані, ще одна людина отримала легкі травми.

Відзначається, що 4 людини вважаються зниклими безвісти. Новозбудована школа повинна була прийняти перших учнів в 2021 році.

Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків обвалення. Місцевих жителів просять не наближатися до місця трагедії.