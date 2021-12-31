19 серпня пройшов ще один мітинг на майдані Незалежності в Мінську

Кореспондент в Мінську повідомляє про те, що 19 серпня на майдані Незалежності зібралися люди для проведення мирного мітингу.

Кілька тисяч людей вийшли на площу, куди раніше перемістилися учасники акції протесту біля будівлі МВС Білорусії.

У числі тих, що зібралися багато молоді. На площі працює "вільний мікрофон", і періодично хтось із учасників мітингу висловлюється з критикою діючої влади. Виступаючі говорять про неприйнятність насильства на вулицях, учасники акції скандують гасла на підтримку страйкуючих робітників і проти керівництва країни, запалюють ліхтарики в телефонах.

Співробітників правоохоронних органів на площі немає, за винятком охорони Будинку уряду. Присутнім в проведенні акції ніхто не перешкоджає. До теперішнього моменту присутні поступово почали розходитися.

Після минулих 9 серпня в Білорусії президентських виборів в країні почалися протести незгодних з їх підсумками. За даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановском, яку називали його основним суперником. Вона не визнала результати виборів. У перші дні акції протесту, переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. За інформацією МВС, були затримані кілька тисяч людей, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.