17 журналістів загинули під час конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС

З початку війни в Ізраїлі загинули щонайменше 17 журналістів, ще вісім отримали поранення, троє зникли безвісти або затримані.
Про це повідомили на сайті міжнародної організації Комітет захисту журналістів (CPJ).
З медійників, які загинули після нападу терористів угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, 13 були палестинцями, троє – ізраїльтянами та один – ліванцем.
Також у CPJ заявили про високі ризики, з якими стикаються журналісти в Газі, тому що Ізраїль готується до можливого наземного наступу і вже завдав великої кількості повітряних ударів по сектору.
Правозахисники вивчають інформацію про погрози на адресу журналістів та пошкодження офісів медіа. Вони також опублікували список загиблих, поранених чи зниклих журналістів та інформацію про них та подробиці їхньої загибелі, поранення чи викрадення.
У CPJ закликали обидві сторони забезпечити безпеку журналістам, які висвітлюють війну в Ізраїлі.
Про це повідомили на сайті міжнародної організації Комітет захисту журналістів (CPJ).
З медійників, які загинули після нападу терористів угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, 13 були палестинцями, троє – ізраїльтянами та один – ліванцем.
Також у CPJ заявили про високі ризики, з якими стикаються журналісти в Газі, тому що Ізраїль готується до можливого наземного наступу і вже завдав великої кількості повітряних ударів по сектору.
Правозахисники вивчають інформацію про погрози на адресу журналістів та пошкодження офісів медіа. Вони також опублікували список загиблих, поранених чи зниклих журналістів та інформацію про них та подробиці їхньої загибелі, поранення чи викрадення.
У CPJ закликали обидві сторони забезпечити безпеку журналістам, які висвітлюють війну в Ізраїлі.
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