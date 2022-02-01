16 травня відбулася церемонія відкриття "Євробачення-2021"

Минулої неділі, 16 травня, відбулася офіційна урочиста церемонія відкриття "Євробачення-2021". Пісенний конкурс буде проходити з 18 по 22 травня.
Про це повідомляє Суспільне.
Офіційна церемонія транслювалася онлайн для шанувальників, які не змогли приїхати через пандемію коронавірусу.
Захід розпочався з загальних зборів 34 делегацій з 39 країн-учасниць конкурсу на березі річки Ніве-Маас. Були відсутні делегації з Польщі та Ісландії через те, що у них виявили коронавірус, а конкурсантів з Румунії і Мальти відправили на самоізоляцію через можливий контакт з поляками і ісландцями. Також в заході не брала участь представниця Австралії - співачка Montaigne натомість надіслала відеозвернення.
У цьому році на конкурсі Україну представлятиме гурт Go_A, який виступить 18 травня з піснею "SHUM". Конкурс буде проходити з 18 по 22 травня на арені Ahoy. Пів фінали відбудуться 18 і 20 травня.
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