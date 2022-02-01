16 травня відбулася церемонія відкриття "Євробачення-2021"

06:31 17 травень Київ, Україна

Минулої неділі, 16 травня, відбулася офіційна урочиста церемонія відкриття "Євробачення-2021". Пісенний конкурс буде проходити з 18 по 22 травня.

Про це повідомляє Суспільне.