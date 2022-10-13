15 країн НАТО розпочали проєкт зі створення системи ППО в Європі

Новий проєкт зможе закрити наявні прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи у сфері балістичних ракет, безпілотників та крилатих ракет.
До проєкту залучені Німеччина, Великобританія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.
Міністри оборони цих країн підписали декларацію про так звану Європейську ініціативу Небесний щит на полях засідання НАТО у Брюсселі.
Проєкт має допомогти закрити наявні прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Проблеми існують, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників та крилатих ракет.
За словами дипломатів, Естонія також хоче взяти участь у проєкті.
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