13 сенаторів США склали резолюцію проти РФ в G7

07:35 21 липень Київ, Україна

Група сенаторів США, що складається з 13 чоловік підготувала і внесла на розгляд резолюцію, що зумовлюють позицію країни з питання повернення Російської Федерації до складу Великої Сімки (G7).

Сенат Сполучених Штатів буде виступати проти реадмісію Росії

"Резолюція дає зрозуміти, що Сенат Сполучених Штатів буде виступати проти реадмісію Росії, якщо вона не припинить свої зловмисні дії проти України, наших союзників і США", - йдеться в заяві співголови сенатського комітету з Україною, демократа Діка Дурбіна, - пише "Інтерфакс" .

Всього резолюцію склали ще 13 сенаторів.

Дурбін вважає, що президент США Дональд Трамп повинен використовувати всі "інструменти для боротьби з російськими погрозами військовим, виборів і суверенітету демократичних країн по всьому світу". Замість цього він "прагне нормалізувати відносини Росії з США і винагородити Кремль".

Раніше Трамп назвав формат G7 неефективним і повідомив про намір запросити на саміт цієї організації Росію, Індію, Південну Корею і Австралію.

У ФРН і Британії раніше заявили, що РФ може брати участь в саміті в якості гостя. При цьому вони проти повернення Росії в G7 на постійній основі. Проти повернення Росії виступає і Канада.