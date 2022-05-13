12 грудня в Азербайджані буде скасований військовий стан

10:49 11 грудня Київ, Україна

Парламент Азербайджану з 12 грудня скасовує дію воєнного стану, який існував в країні протягом останніх двох з половиною місяців.

Про це повідомляє Haqqin.az в п'ятницю, 11 грудня.



Воєнний стан буде знято о 0:00 за місцевим часом 12 грудня (22:00 за Києвом 11 грудня). Його ввели в Азербайджані 27 вересня, коли країна вступила в збройний конфлікт з Вірменією в Нагірному Карабаху.



Військове положення передбачало введення комендантської години в деяких регіонах Азербайджану, пізніше в його рамках проводили загальну мобілізацію.