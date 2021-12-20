11 людей загинули в результаті вуличних заворушень в Малі

08:31 13 липень Київ, Україна

Щонайменше 11 людей за минулі вихідні стали жертвами заворушень, що спалахнули в столиці Малі Бамако після завершення багатотисячної антиурядової демонстрації, яка пройшла 10 липня. Про це, як передає в неділю місцеве інформаційне агентство, посилаючись на повідомлення співробітника місцевої служби швидкої допомоги.

За його відомостями, влада затримала щонайменше 20 осіб, в тому числі деяких активістів руху. Відзначається, що найзапекліші зіткнення пройшли в суботу ввечері біля мечеті, імамом якої є лідер протестів Махмуд Дико.

Демонстрація 10 липня була організована опозиційною структурою "Рух 5 червня - Об'єднання патріотичних сил" (M5-RFP), створеного і очолюваного Дико. Демонстрація стала третьою подібною за останні два місяці і найчисленнішої. Її учасники вимагали створення перехідного уряду на чолі з незалежним прем'єр-міністром, розпуску парламенту, заміни частини суддів Конституційного суду.

За наполяганням Дико, опозиція зняла гасло негайної відставки президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта, обрання якого імам підтримав на виборах в серпні 2018 року. За словами лідера опозиції, негайна відставка глави держави створить в країні більше проблем, ніж вирішить. У свою чергу, Кейта зробив ряд поступок опозиції, зокрема, оголосивши 11 липня про розпуск Конституційного суду.

Перед Малі зараз гостро стоять питання безпеки, так як загальна ситуація в країні залишається складною через триваючі атак з боку ісламістських терористичних угруповань. Найбільші серед них - "Ісламська держава в Західній Африці" (ISWAP) і "Ісламська держава в Великий Сахарі" (ISGS). Обидві є структурами терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІГ, заборонена в багатьох країнах світу).