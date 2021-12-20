11 американських політиків потрапили під санкції Китаю

17:52 10 серпень Київ, Україна

Китай зробив відповідні заходи на маневр Мінфіну США , а саме, ввів санкції проти одинадцяти офіційних осіб Америки.

Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Ван Чжао Ліцзяні.

«Ці санкції вступають в силу сьогодні і поширюються на 11 осіб, - розповів він на регулярному брифінгу. - Подібні кроки - наша відповідь на помилкові дії США ».

За словами дипломата, це рішення торкнулося сенаторів Марко Рубіо (від штату Флорида) і Теда Круза (від штату Техас), ще кількох американських політиків.

«Я хочу підкреслити, що повернення Гонконгу Китаю, а також механізм« одна країна - дві системи »- це успішні кроки, які зустріли загальне схвалення. Населення Гонконгу при цьому отримало безпрецедентні права », - зазначив Чжао Ліцзяні.

Офіційний представник МЗС КНР визнав, що даного механізму, «який довів свою ефективність», останнім часом «кинуті нові виклики».