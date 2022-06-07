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Світові новини

Російський механізм платежів «в обхід санкцій» впав піс...

07.06.2022 18:34 TATIANA TKACHENKO

Российское средство платежей в обход традиционных мировых валют о...

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У Росії визнали відправку сотень солдат-строковиків на...

07.06.2022 17:30 TATIANA TKACHENKO

У Росії офіційно визнали, що мінімум 600 військовослужбовців-стро...

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Таліби та терористи "ЛДНР" запрошені на Петербурзький е...

07.06.2022 16:39 TATIANA TKACHENKO

Представник правлячого в Афганістані руху Талібан візьме участь у...

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Американська компанія IBM остаточно йде з російського р...

07.06.2022 16:11 TATIANA TKACHENKO

Американська компанія IBM, яка входить до переліку найбільших у с...

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Російські сайти масово видаляють інформацію про загибли...

07.06.2022 14:24 TATIANA TKACHENKO

Сайти росії масово видаляють сторінки пам'яті військовослужбовців...

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У Стокгольмі відбулася акція з нагоди міжнародного Дня...

07.06.2022 11:47 Taras Vole

Швеція продовжує підтримувати український народ у зв'язку з росій...

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У США запровадили НС через кризу електрики

07.06.2022 06:37 Taras Vole

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про...

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Кількість користувачів VPN в росії з початку вторгнення...

06.06.2022 19:45 TATIANA TKACHENKO

Кількість користувачів VPN-сервісів у росії злетіла в 15 разів за...

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Всіх під ковпак: в росії хочуть створити єдиний реєстр...

06.06.2022 16:33 TATIANA TKACHENKO

З ініціативи фсб мінцифри росії розробить єдину базу IMEI-кодів м...

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Свідчення масової загибелі окупантів: влада росії закуп...

06.06.2022 15:51 TATIANA TKACHENKO

Влада росії в багатьох регіонах країни закуповує сотні могил для....

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У Латвії відключили усі російські телеканали

06.06.2022 14:14 TATIANA TKACHENKO

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішенн...

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Астронавти Китаю успішно відправлені на космічну станці...

06.06.2022 06:56 Taras Vole

Китай успішно відправив трьох своїх астронавтів на нову космічну....

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США підтвердили наступну зустріч формату Рамштайн щодо...

05.06.2022 07:15 ELENA RUDENKO

Уряд США, включаючи Пентагон, надає Україні величезну допомогу та...

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Зеленський звернувся до мерів міст США за допомогою міс...

04.06.2022 11:12 ELENA RUDENKO

Відбулася 90-та щорічна Конференція мерів США. Захід відкрила в.....

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Путін «гарантує» безпечні шляхи вивезення зерна з Украї...

04.06.2022 09:26 ELENA RUDENKO

Як завжди без тіні збентеження, відзначений своєю брехливістю гла...

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