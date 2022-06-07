Світові новини

Російський механізм платежів «в обхід санкцій» впав піс...
Российское средство платежей в обход традиционных мировых валют о...
Российское средство платежей в обход традиционных мировых валют о...
У Росії офіційно визнали, що мінімум 600 військовослужбовців-стро...
Представник правлячого в Афганістані руху Талібан візьме участь у...
Американська компанія IBM, яка входить до переліку найбільших у с...
Сайти росії масово видаляють сторінки пам'яті військовослужбовців...
Швеція продовжує підтримувати український народ у зв'язку з росій...
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про...
Кількість користувачів VPN-сервісів у росії злетіла в 15 разів за...
З ініціативи фсб мінцифри росії розробить єдину базу IMEI-кодів м...
Влада росії в багатьох регіонах країни закуповує сотні могил для....
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішенн...
Китай успішно відправив трьох своїх астронавтів на нову космічну....
Уряд США, включаючи Пентагон, надає Україні величезну допомогу та...
Відбулася 90-та щорічна Конференція мерів США. Захід відкрила в.....
Як завжди без тіні збентеження, відзначений своєю брехливістю гла...