Терористи вбивають людей за кордоном

21:40 08 грудня Київ, Україна

Критика терориста Кадирова - відомого блогера Тумсо Абдурахманова, який кілька днів не виходив на зв'язок - убили у ніч проти 2 грудня у Швеції. Він був застрелений. Це вкотре доводить, що всі суб'єкти з російськими паспортами повинні ретельно перевірятися за кордоном і у разі найменших підозр вирушати назад до своєї країни ізгою без права повторного в'їзду до цивілізованих країн.. Доти, доки у влади перебуває Путін, це необхідний захід безпеки.

Захід демонструє слабку позицію, проявляючи лояльність до росіян, що тікають від мобілізації, і взагалі до всіх громадян офіційно визнаної країни-терориста. Незабаром ситуація може змінитись на гірший бік, оскільки пропагандисти вже зараз закликають відродити радянський смерш, щоб ліквідувати всіх “ворогів народу”. Спочатку це торкнеться активних російських опозиціонерів, які публічно висловлюють протест проти путінського режиму.. Але в майбутньому розправи можуть початися над кожним росіянином, який залишив РФ, оскільки їх також називають зрадниками.

Радикальний час потребує радикальних заходів. Найгірше, що кремлівські кати можуть почати вбивати навіть західних політиків, найбільш помітні у своїй підтримці Україні. Тому, доки Захід не вживе жорстких заходів, ніхто у світі не зможе почуватися в безпеці.