Нове значення перемоги для України

Україна уявляє перемогу не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення всіх українських територій.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, картина української перемоги - це концепція, що розвивається.
"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Зараз, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для наступної динаміки війни, то перемогою для нас буде визволення решти наших територій", - зазначив Кулеба.
За його словами, лише військова поразка росії дозволить розблокувати чорноморські порти та відновити експорт. А якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, то зможе витіснити окупантів із Херсонської області, а також розгромити чорноморський флот рф.
При цьому Кулеба визнав, що ціна за таку перемогу може бути надто кровопролитною і, зрештою, доведеться вести переговори про врегулювання. До цього моменту Україна хотіла б підійти з "найсильнішими картами".
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