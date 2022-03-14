Звільняємо всю територію України

Крим, Донбас, Кубань та інші захоплені території та міста на сьогодні будуть звільнені і повернуті Україною в межі 1919 року. Ніщо не зупинить цей процес, попри пропаганду "руського міра" та бажання розколоти родючі землі України на частинки території, як це робили протягом останніх 3-х століть.
На відміну від "червонопиких" рашистів Українці пам'ятають свою історію, ставлення до нашої нації, а саме репресії (арешти, розстріли, переселення великої кількості людей), голодомор, червоний терор. Все це яскраво описано у Вікіпедії та інших джерелах. І якби не дії радянської влади за останні 100 років, населення України складало б понад 80 мільйонів у 21 сторіччі.
Без України Росія не спроможна на світове панування - про це знав і сталін, і путін. Та замість того, щоби створювати з України надійний форпост (хотів написати слов'янських народів, але де ж там) останні правителі срср та росії користуючись типовими рисами Українського національного характеру
- демократичність,
- волелюбство,
- емоційність, що виявляють у музичності наближеності українців до природи,
- культі жінки і родини,
- релігійності,
- толерантності до інших народів,
- працелюбстві,
- гостинності
по варварськи (наголошую, що завдяки Україні «імперія неписьменних» напівазіятів утвердилася в Європі, але не своїми духовними здобутками, а «підкоренням, інтригами, віроломністю, зрадами і шахрайством, грабіжництвом, вбивством і гнобленням поневолених народів». Не випадково її синонімом стала назва «тюрма народів»), а іноді по звірячому різали надію на майбутнє заради своєї надуманої величі, неспроможності своїм розумом та силами об'єднати та підняти на висоту щасливе життя громадян.
Жадібність до чужого, обкрадання до злиднів населення, бездарність в управлінні державою ставало дорожньою картою останніх століть з кінцевими зупинками 1-шої, 2-гої, а тепер вже третьої СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
Та не все втрачено. Залишилось недовго цьому "розбрату". Завдяки корупції, бажанню підгрібати під себе все що можна підгребти, сучасна друга армія світу вже програла 24 лютого 2022 року УКРАЇНЦЮ. Їх (червонопиких) історія так і не навчила, або через зверхній погляд на її хід, що неможливо скорити цю НАЦІЮ. І розірвуть ланцюги, якими обплутали їхні руки й ноги москалі. Діло йде до перемоги.
Перемога зазвичай фіксується у датах, але сьогодні ми відійдемо від правил. Перемога вже зображається у відторгнені світом всього руського та у відновлених кордонах УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!
І маю надію, що до України буде приєднана московська область, вже яка по рахунку 34-та чи еннацька не матиме такого значення для об'єднаного НАРОДУ. Українського Народу.
Далі буде.
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