12:15 04 квітня Київ, Україна

04.04.2022. Що за дата? А це 40 днів по "руському міру". Ніщо цю смерть не змінить. Ніщо не забудеться.

Буча, Ірпінь, Гостомель та інші міста де вбитими, скаліченими й звірське закатованими сотні та сотні чоловіків, жінок, дітей. Так і хочеться згадати всім відому фразу Жириновського В.В.: "Че не смеетесь то? Не смешно? Не поняли, да? Это рассия!!!"

Так це расія гвалтує та вбиває Україну. Українські сини та доньки не забаряться з вендетою\vindicta. Тепер на трупах наших ворогів до їхньої свастики ми доцарапаємо слово Zorro. Ніхто не сховається. У 21-му столітті коли все легко стає явним, сотні смертей тих, хто катував і вбивав, будуть показувати по телебаченню, як результат правосуддя. Смерть ворогам!

Наші західні партнери, ті хто ще сумнівався щодо рішучих кроків у допомозі України, тепер без упередження діятимуть в інтересах всього людства. Доб'ємо разом "руську падаль" швидко і без каяття сумління.

Так, в сучасному світі людина швидко звикає до того, що раніше здавалось неможливим. Робота над собою дає нам надію на сили та мотивацію переборювати сумніви, пам'ятати, як жили добре, а коли погано і попри все перемагати та досягати поставленої мети. Рускім не зрозуміти, що коїтиметься у наших серцях, доки на їхніх головах не буде викарбовано Zorro/ рускіє ще вмиються своєю кров'ю...

Далі буде.