Знайомимося із російськими орками
05 березня 2022 року у районі с. Щасливе Очаківського району Миколаївської області було збито літак Су30МС.
Вдалося захопити двох льотчиків:
Майор Головенський Олексій Сергійович (22.02.1990 р.н. в с. Хурмулі Хабаровського краю, РФ) - командир ланки 1 авіаційної ескадрильї 43 окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882, м. Новофедорівка АР Крим), Чорному морського флоту МО РФ.
Капітан Козлов Олексій Ігорович (02.03.1988 р.н., м. Бобруйск, Могилевська обл., Республіка Білорусь) – штурман ланки 1 авіаційної ескадрильї в/ч 59882.
05 березня 2022 року у районі с. Щасливе Очаківського району Миколаївської області було збито літак Су30МС.
Вдалося захопити двох льотчиків:
Майор Головенський Олексій Сергійович (22.02.1990 р.н. в с. Хурмулі Хабаровського краю, РФ) - командир ланки 1 авіаційної ескадрильї 43 окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882, м. Новофедорівка АР Крим), Чорному морського флоту МО РФ.
Капітан Козлов Олексій Ігорович (02.03.1988 р.н., м. Бобруйск, Могилевська обл., Республіка Білорусь) – штурман ланки 1 авіаційної ескадрильї в/ч 59882.
Відомо, що в період з 24 лютого по 5 березня Головенський здійснив 6 вильотів, а Козлов – 5, з метою бойового чергування в акваторії Чорного моря, виявлення сил протиповітряної оборони ЗСУ, їх наявність, місцезнаходження та можливості (виявлення випромінювання та захоплення у приціл) радіолокаційних засобів та зенітно-ракетних підрозділів.
3 або 4 березня літаки СУ-24 в/ч 59882 здійснювали бойове застосування за об'єктами, розташованими в м. Очаків Миколаївської області: екіпаж майор Айбарджі Ілля, штурман капітан Музенко Володимир.
За наявними розвідувальними даними Морф, на території Одеської області знаходяться два підрозділи С-300 і один БУК.
Для кращого розуміння супротивника, російські льотчики розповіли про організаційно-штатну структуру в/ч 59882, яка також брала участь з березня по травень 2018 року у бойових діях в Республіці Сирія (а саме, майор Вишлов Костянтин Васильович, Садіков Роман Рашидович, Головенський Олексій Юдін Артем Станіславович, капітани Ізвеков Олександр Володимирович, Шкурдецький Станіслав Володимирович, Козлов (Олексій Ігорович).
Отже, в/ч 59882 включає дві авіаційні ескадрильї, на озброєнні яких:
- 1 авіаційна ескадрилья літака Су30СМ – 12 од., у тому числі 2 літака перебувають у недієздатному стані (вимагають ремонту на авіаремонтному підприємстві), 1 літак збитий. Є 17 екіпажів пілотів, у тому числі готові до ведення бойових дій – 8-9.
- 2 авіаційні ескадрильї літака Су24М – 5 од. (справних 2) та Су24МР – 5 од. (Справних 2-3). Є 12 екіпажів пілотів, у тому числі готові до ведення бойових дій – 8 екіпажів.
Літній склад в/ч 59882:
- командир полковник Кисельов Андрій Леонідович;
- заступник командира підполковника Наливайка Сергія Олексійовича;
- старший штурман підполковник Король Олександр Володимирович;
- заступник із льотної роботи підполковник Семенов Олександр Володимирович;
1 авіаційна ескадрилья (далі - 1 АЕ)
- командир 1 АЕ майор Вишлов Костянтин Васильович;
- заступник командира 1 АЄ Худяков Іван Олександрович;
льотчики:
- головенський Олексій Сергійович;
- Григор'єв Віталій Віталійович;
- Суботін Єгор;
- Юдін Артем Станіславович;
- Рижков Антон Сергійович;
- Потапов Андрій Вікторович;
- Пряніков Дмитро Миколайович;
- Толоверів Вадим Юрійович;
- Малецький Сергій Олександрович;
- Дмитрієв Антон Дмитрович
Крім того, у в/ч 59882 проходять службу колишні військовослужбовці ЗС України, які дезертували у 2014 році з ЗСУ, на посаді начальника повітряно-вогневої та тактичної підготовки в/ч 59882 майор Додух Сергій Вікторович та капітан Бусел Артем (можливо Сергійович), Су-24, проходив службу у ЗСУ.
Необхідно зазначити, що позивні екіпажі літаків і частоти змінюються щодня.
Крім того, росіяни поділилися інформацією про авіаційні засоби поразки, що знаходяться на аеродромі Саки, а саме:
- ракети Х31 П, Х31Х, Р27, Р27Т, Х31П-А, Р73
- Авіаційні бомби ОФАБ100-120, ОФАБ-250-270, БетАБ;
- Контейнери радіоелектронної боротьби відсутні.
Також стало відомо, що на аеродромі "Гвардійське" дислокується авіаційний полк, на озброєнні якого перебувають СУ-25.
Аеродром «Кіровське» використовується мор як аеродром тимчасового розміщення авіаційної техніки.
На аеродромі «Джанкою» розміщені гелікоптери Мі28, Мі35 та Мі8.
Аеродром "Кача" - вертоліт К27.
Пункти наведення авіації розміщені в АР Крим: "Бельбек", "Тарханкут", "Гвардійське", "Керч", "Феодосія", "Анапа", "Ай-Петрі", "Алушта", "Кримськ".
І попри все, УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! А на всіх, хто бере участь у виконанні злочинних наказів, чекає не лише військовий трибунал… За смерті наших дітей страждатиме ще не одне ваше покоління! Таке не прощається!
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