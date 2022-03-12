Знайомимося із російськими орками

Відомо, що в період з 24 лютого по 5 березня Головенський здійснив 6 вильотів, а Козлов – 5, з метою бойового чергування в акваторії Чорного моря, виявлення сил протиповітряної оборони ЗСУ, їх наявність, місцезнаходження та можливості (виявлення випромінювання та захоплення у приціл) радіолокаційних засобів та зенітно-ракетних підрозділів.3 або 4 березня літаки СУ-24 в/ч 59882 здійснювали бойове застосування за об'єктами, розташованими в м. Очаків Миколаївської області: екіпаж майор Айбарджі Ілля, штурман капітан Музенко Володимир.За наявними розвідувальними даними Морф, на території Одеської області знаходяться два підрозділи С-300 і один БУК.Для кращого розуміння супротивника, російські льотчики розповіли про організаційно-штатну структуру в/ч 59882, яка також брала участь з березня по травень 2018 року у бойових діях в Республіці Сирія (а саме, майор Вишлов Костянтин Васильович, Садіков Роман Рашидович, Головенський Олексій Юдін Артем Станіславович, капітани Ізвеков Олександр Володимирович, Шкурдецький Станіслав Володимирович, Козлов (Олексій Ігорович).Отже, в/ч 59882 включає дві авіаційні ескадрильї, на озброєнні яких:- 1 авіаційна ескадрилья літака Су30СМ – 12 од., у тому числі 2 літака перебувають у недієздатному стані (вимагають ремонту на авіаремонтному підприємстві), 1 літак збитий. Є 17 екіпажів пілотів, у тому числі готові до ведення бойових дій – 8-9.- 2 авіаційні ескадрильї літака Су24М – 5 од. (справних 2) та Су24МР – 5 од. (Справних 2-3). Є 12 екіпажів пілотів, у тому числі готові до ведення бойових дій – 8 екіпажів.Літній склад в/ч 59882:- командир полковник Кисельов Андрій Леонідович;- заступник командира підполковника Наливайка Сергія Олексійовича;- старший штурман підполковник Король Олександр Володимирович;- заступник із льотної роботи підполковник Семенов Олександр Володимирович;1 авіаційна ескадрилья (далі - 1 АЕ)- командир 1 АЕ майор Вишлов Костянтин Васильович;- заступник командира 1 АЄ Худяков Іван Олександрович;льотчики:- головенський Олексій Сергійович;- Григор'єв Віталій Віталійович;- Суботін Єгор;- Юдін Артем Станіславович;- Рижков Антон Сергійович;- Потапов Андрій Вікторович;- Пряніков Дмитро Миколайович;- Толоверів Вадим Юрійович;- Малецький Сергій Олександрович;- Дмитрієв Антон ДмитровичКрім того, у в/ч 59882 проходять службу колишні військовослужбовці ЗС України, які дезертували у 2014 році з ЗСУ, на посаді начальника повітряно-вогневої та тактичної підготовки в/ч 59882 майор Додух Сергій Вікторович та капітан Бусел Артем (можливо Сергійович), Су-24, проходив службу у ЗСУ.Необхідно зазначити, що позивні екіпажі літаків і частоти змінюються щодня.Крім того, росіяни поділилися інформацією про авіаційні засоби поразки, що знаходяться на аеродромі Саки, а саме:- ракети Х31 П, Х31Х, Р27, Р27Т, Х31П-А, Р73- Авіаційні бомби ОФАБ100-120, ОФАБ-250-270, БетАБ;- Контейнери радіоелектронної боротьби відсутні.Також стало відомо, що на аеродромі "Гвардійське" дислокується авіаційний полк, на озброєнні якого перебувають СУ-25.Аеродром «Кіровське» використовується мор як аеродром тимчасового розміщення авіаційної техніки.На аеродромі «Джанкою» розміщені гелікоптери Мі28, Мі35 та Мі8.Аеродром "Кача" - вертоліт К27.Пункти наведення авіації розміщені в АР Крим: "Бельбек", "Тарханкут", "Гвардійське", "Керч", "Феодосія", "Анапа", "Ай-Петрі", "Алушта", "Кримськ".І попри все, УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! А на всіх, хто бере участь у виконанні злочинних наказів, чекає не лише військовий трибунал… За смерті наших дітей страждатиме ще не одне ваше покоління! Таке не прощається!