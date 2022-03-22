Значення траншу МВФ для України

17:58 30 жовтня Київ, Україна





Вливання МВФ в Україну має обмежений вплив на економічну активність, в більшій мірі вона визначається політикою Нацбанку

Думкою про значення для України траншів МВФ, а також про шанси на отримання чергового поділився міністр економіки України (2007-2010), голова Ради Національного банку України (з 25 жовтня 2016 р.) Богдан Данилишин.



Надходження траншів МВФ має обмежений вплив на рівень економічної активності, яка в більшій мірі визначається політикою уряду і Національного банку.



"У разі надходження траншу МВФ і позик інших міжнародних кредиторів на користь уряду, відповідні кошти будуть спрямовані переважно на здійснення виплат за зовнішнім боргом України, зменшуючи потребу в здійсненні урядом запозичень на зовнішніх ринках на ринкових умовах.



Прямого впливу на обмінний курс і інфляцію надходження коштів від МВФ не мають. У той самий час для Національного банку важливо забезпечити "заякореність" інфляційних і девальваційних очікувань, які зараз є чутливими в питанні продовження співпраці з МВФ.



Міжнародні резерви НБУ на сьогодні перевищують 26 млрд доларів США і достатні для нівелювання тиску на обмінний курс гривні внаслідок можливого посилення девальваційних очікувань.



З боку Національного банку необхідні умови для проведення першого перегляду програми виконані, зокрема:



1) Радою з фінансової стабільності були схвалені плани скорочення проблемних активів державних банків;



2) Верховною Радою України були внесені зміни в законодавство щодо вдосконалення механізмів ліквідації банків і повернення активів.



Поряд з виконанням попередніх умов по інших напрямках, це дозволяє розраховувати на отримання траншу після підтвердження їхнього виконання фахівцями МВФ. Переговори з ними зараз ведуться в рамках створеної урядом міжвідомчої координаційної робочої групи, до якої входять представники Національного банку".