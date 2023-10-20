17:24 20 жовтня Київ, Україна

Лідер ЛДПР Слуцький, великий аматор домагатися журналісток, заявив про необхідність "подвоїти населення Росії в найближчі 50 років": "Тобто нас має бути до 2073 року цього століття не менше 290 млн людей".

Росіянам хоча б просто не вимерти — ось справжнє завдання на XXI століття, але й це буде непросто, адже навіть у базових документах РФ, про які Слуцький має бути в курсі, зважаючи на свою посаду та подібні заяви, закладено зниження народжуваності.

Навряд чи варто взагалі сприймати слова цього дивака серйозно. Однак Росія справді може показати приріст цивільного населення, але не шляхом природного народження, через міграційну політику. І це не лише трудові мігранти ближні рубежі, а й серйозніший аргумент.

Оскільки Китай поступово захоплює російські землі шляхом інвестицій у регіони в компанії, будівельні проекти, створювані Пекіном, будуть перебувати китайські робітники.. У зв'язку з тим, що Китай планує “довгострокову співпрацю”, мабуть, будь на роботи разом із сім'ями, народжувати дітей і залишатися. Оскільки перенаселення в країні нікуди не поділося, російська територія може прийтись до смаку китайцям.

Тільки за умови ввезення людей з-за кордону план Слуцького певною мірою може реалізуватись.