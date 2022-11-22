Дружини окупантів вирушили забрати їх із фронту

11:30 22 листопада Київ, Україна

Дружини окупантів із Курської області вирушили до Старобільська за своїми чоловіками. Вони розповіли, як під час спілкування з мобілізованими дізналися, що їх женуть на фронт як гарматне м'ясо, а також обстрілюють із їхньої ж артилерії.

Обурення жінок пов'язане з невиправданими обіцянками, адже у кремлі обіцяли, що мобілізованих готуватимуть щонайменше місяць перед відправкою на фронт, не кажучи вже про обмундирування, яке новобранці мають купувати самостійно.

У той самий час їхнє обурення показує, наскільки залишається сильною пропаганда всередині росії. Доти, поки мобілізація не торкнулася їхніх чоловіків, усі вони сліпо вірили тому, що говорять по телевізору та в рунеті. Можливо, прибуття чоловіків у чорному пакеті нарешті стане для них тим сигналом, що уряд обманює населення, і це відбувається не перший рік.