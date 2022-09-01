«Залізна завіса» дедалі ближче

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз припинити видачу віз росіянам. Його ініціативу вже підтримала Естонія, Латвія, Болгарія та Фінляндія. Така ініціатива виникла у зв'язку з агресією кремля, що триває. Поки російський диктатор знищує українські міста, громадяни рф подорожують країнами ЄС, де також пропагують підтримку путіна та війни.

У мережі неодноразово публікувалися ролики, в яких росіяни в різних державах Європейського Союзу знущалися з українців і прославляли путіна. Ймовірно, для Зеленського це стало однією з причин. У той самий час, якщо ЄС підтримає ініціативу, то для громадян рф, можливо, це стане черговим нагадуванням, що війна, яку затіяв їхній путін, нікого з росіян не омине.

Крім того, сумна слава про російських туристів вже стала предметом багатьох сатиричних анекдотів. Росіяни не поважають чужу культуру, постійно порушують правила, висловлюють невдоволення чужими законами і не зважають на інші нації. Хамство цього народу відоме у всіх країнах, де б вони не з'явилися.

Як Україна, так і Захід лише виграють, якщо ЄС запровадить заборону на видачу віз росіянам. Більше того, навіть самі представники росії мають стати щасливішими, адже вони постійно заявляють, як на Заході погано і як добре у них на батьківщині. Після ухвалення відповідного закону, вони всі вдосталь зможуть надихатися "димом батьківщини", притулившись до беріз, що покосилися.