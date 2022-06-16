Залізниці України – неоціненна важливість для країни

З самого початку вторгнення залізниця воювала не гірше за українських військових. Гуманітарна місія з вивезення біженців у безпечні місця стоїть окремої розмови, за допомогою залізниць на Захід евакуйовано майже 4 мільйони людей.

У квітні візит до Києва прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона став можливим саме завдяки стійкості «залізних людей», також залізницею скористався і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у травні, щоб дістатися Києва.

Проте з квітня місяця залізниця є об'єктом для систематичних ударів по залізничній інфраструктурі, складах та електростанціях. Справа в тому, що транспортні засоби та запаси НАТО були оголошені «законними військовими цілями» і розпочалася операція з зривів постачання західної зброї в Україну. Водночас представник Пентагону Джон Кірбі заявляв, що російські удари постачанням американської зброї та боєприпасів не перешкоджають.

Хоча міністр інфраструктури України Олександр Кубраков не такий оптимістичний у судженнях. За його даними вже на квітень з різним ступенем пошкодження та різним рівнем руйнування було зачеплено близько 20 – 30% усієї інфраструктури. Було зруйновано або пошкоджено 300 автомостів, підірвано кілька десятків залізничних мостів, пошкодження залізничних колій перевищило 6 із 23 тисяч кілометрів.

На думку міністра, на відновлення третьої після Німеччини та Франції за протяжністю в Європі залізничної мережі знадобляться роки та близько 100 мільярдів доларів. Адже це ще й найбільший у країні роботодавець, де отримуватимуть зарплату 230 000 співробітників? Відновлювати дороги необхідно в найкоротший термін навіть для того, щоб не розгубити фахівців.

Деякі особливо важливі об'єкти, такі як міст в Ірпені, ремонтуються в найкоротші терміни, цей міст було відновлено за 29 днів.. Але це скоріше виняток.

Руйнування залізничної інфраструктури, а також військово-морська блокада чорноморських портів призвели до занепаду вантажного транспорту, обсяг вантажоперевезень впав на 40% від довоєнного.

Стратегічний залізничний міст, що сполучає південний порт Одеса з Румунією, постійно піддається атакам, що також скоротило на чверть перевезення зерна.. Альтернативні маршрути, зокрема через Польщу та Німеччину, також уразливі для атак.

Для якнайшвидшого відновлення, на думку голови Української залізниці Олександра Камишина, необхідно розробити велику програму економічної допомоги США на кшталт «Плану Маршала».

Важливим моментом є відновлення ролі залізниць України у проекті «Шовковий шлях», який повністю зупинено з початком війни.. Камишин вважає, що Україна зможе повернути китайські товари до Європи без Росії та всерйоз розраховує в цьому питанні на Китай. Однак прямо сьогодні хитряк Сі запевняє Путіна у вічній дружбі та поглибленні співпраці, тому джерела для відновлення значної шкоди залізничної мережі потрібно шукати в інших місцях.