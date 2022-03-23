Чи чекати загострення відносин між Україною і Угорщиною

19:26 28 жовтня Київ, Україна

Україна зафіксувала незаконну агітацію іноземними громадянами під час місцевих виборів, через що МЗС України вручив Угорщині ноту протесту, на що Будапешт відреагував обуренням, назвавши такі дії недружніми.

Політолог-міжнародник Володимир Воля зазначив, що відносини між двома країнами залишалися напруженими і раніше, незважаючи на активізацію двосторонніх зустрічей, адже основні проблемні питання досі не вирішені.

«Насправді стосунки не змінювалися, просто політично виглядало так, як ніби настала відлига після зустрічей угорських і українських чиновників. Ймовірно, саме ця відлига і стала можливою, тому що Україна готувалася до виборів. Також не виключено, що угорська влада і розраховувала надати угорцям, які проживають в Україні, допомогу напередодні голосування», - сказав Воля.

На думку експерта, проблемні питання між країнами нікуди не зникали.

«Проблемні питання, які були між країнами раніше, все одно залишалися. Це і мовний закон, і самоврядування угорців Закарпаття, і деякі інші. Всі вони досі не вирішені, тому відлига основних питань не стосувалася. Просто тональність угорців трохи пом'якшала стосовно України», - сказав політолог.

Воля зазначив, що реакція України на незаконну агітацію угорських чиновників на Закарпатті була досить жорсткою.