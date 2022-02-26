Чи чекати загострення епідемії COVID-19 після голосування

Щоб учні не перетиналися з виборцями під час виборів, уряд хоче почати осінні канікули на 10 днів раніше звичайного.
Політолог Віталій Бала зазначив, що порядок проведення виборів в загальноосвітніх школах необхідно переглянути з урахуванням ризиків, виявлених під час епідемії.
Експерт заявив, що термін 10 днів до проведення місцевих виборів достатній для того, щоб підготувати приміщення для голосування відповідно до санітарних умов.
Бала додав, що після виборів також необхідно доводити до ладу приміщення, щоб діти змогли повернутися в безпечні умови.
Нагадаємо, осінні канікули в школах в МОН пропонують почати в четвер, 22 жовтня, і закінчити в п'ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів, і завершити не пізніше, ніж через три.
Нагадаємо, осінні канікули в школах в МОН пропонують почати в четвер, 22 жовтня, і закінчити в п'ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів, і завершити не пізніше, ніж через три.
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