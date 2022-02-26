Чи чекати загострення епідемії COVID-19 після голосування

12:03 05 жовтень Київ, Україна

Щоб учні не перетиналися з виборцями під час виборів, уряд хоче почати осінні канікули на 10 днів раніше звичайного.

Політолог Віталій Бала зазначив, що порядок проведення виборів в загальноосвітніх школах необхідно переглянути з урахуванням ризиків, виявлених під час епідемії.

«Це дуже позитивне рішення про канікули - рішення на випередження, але чи знизить це показники захворюваності коронавірусом, ми зрозуміємо після того, як вибори відбудуться. Але добре, що про це думають заздалегідь», - сказав Бала.

Експерт заявив, що термін 10 днів до проведення місцевих виборів достатній для того, щоб підготувати приміщення для голосування відповідно до санітарних умов.

«Ймовірно, що це рішення спирається на якісь розрахунки та прогнози. Це позитивно, що вибори та навчальний процес розвели. Взагалі, це питання по голосуванню в школах з'явилося тільки тоді, коли ми зіткнулися з епідемією. Але повинен бути порядок, як проводити такі заходи в загальноосвітніх закладах», - сказав він.

Бала додав, що після виборів також необхідно доводити до ладу приміщення, щоб діти змогли повернутися в безпечні умови.



Нагадаємо, осінні канікули в школах в МОН пропонують почати в четвер, 22 жовтня, і закінчити в п'ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів, і завершити не пізніше, ніж через три.