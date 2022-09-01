Зерно для Африки не в Африці

Але ж жодне судно із зерном з України до голодуючих в Африці так і не дійшло. Кораблі із зерном, що виходять із портів Південний, Чорноморський та Одеський йдуть на захід. Як і передбачалося, всі яскраві гасла про допомогу голодуючим виявилися просто балаканиною і об'єднана Європа хвилювалася лише про власну продовольчу безпеку.

Прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик без хибної скромності охоче визнав, що комерційні інтереси мають бути враховані. А голодуючим, на думку Дюжаррика, все одно прибуток є, ціни на продовольство знизилися, нехай жителі країн третього світу і радіють. Як тільки з українських портів вийшли перші зерновози, і не важливо, що пішли вони не до Африки, а до Європи, ООН заявила, що це було метою - світовий ринок наситився зерном, що спричинило зниження ціни.

Заради справедливості слід визнати, що одне судно все ж таки заброньоване для Африки старанністю співробітників Всесвітньої продовольчої програми, що звичайно крапля в морі, але хоч щось.

Цікавий момент, про який не заведено говорити голосно, що пшениця, про яку конкретно говорив президент Зеленський, коли розганяв паніку, суднами не вивозиться. В основному відвантажена кукурудза, яка акумульована в портах у кількості кількох сотень тисяч тонн, соняшникова олія та бобові. Воно може і на краще, самим теж їсти щось треба буде, мер Кличко вже порадив утеплюватись, може, порадить і наїдатись на зиму.

А поки що йде жвава торгівля за ринковими правилами, вранці гроші – ввечері стільці... заплатити можуть Туреччина, Китай, Британія та Італія, Африки у списку багатих покупців ніколи не було.

Однак на внутрішнього споживача керівництво країни, схоже, не розраховує, хоча факт загрози нестачі продовольства офіційно визнано.

Заступник голови Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв'ю CNN відкрито заявляє: Україна втратила 25% орних земель, урожай буде приблизно на 35% менший, ніж у попередні роки — тобто приблизно на 30 мільйонів тонн менше, на 35% 40% менше, майже половина врожаю минулого року.

Однак усі розмови тільки про можливість вивезення зернових, брак продовольства та суттєве подорожчання основних продуктів – хліба та олії, схоже, наш уряд мало хвилюють.

Захід, звісно, набиває засіки, доки є можливість, соціум може не погодитися з проханням менше їсти, щоб роздратувати путіна. І що б не казали, зі спекою впоратися легше, ніж з холодом, особливо на порожній шлунок.

А в росії окрім нафти і газу, цього року рекордний урожай зернових і якщо країни Заходу не змогли відмовитися від енергоресурсів в ім'я перемоги демократії, то і від ситої зими, яка обіцяє бути дуже холодною, вони не відмовляться, а значить гроші в скарбницю кремля надходити не перестануть, а ось обіцяну Україні допомогу затримують... дивно? та ні, не дивно...