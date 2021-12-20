Земля-годувальниця. Sale

З 1 липня в Україні набирає чинності прийнятий в 2020 році закон, згідно з яким дозволено продавати землі сільськогосподарського призначення. Крім цього, земельна пакет містить ще два закони, які зараз активно проштовхують у Верховній Раді. У другому пропонується зняти з процесу продажу земель всі обмеження і скасувати державний контроль цієї сфери. Третій закон наполягає, що українську землю потрібно продавати через аукціони, іншими словами пустити з молотка. Як ви думаєте, наскільки конкурентоспроможним буде трудяга хлібороб, сидячи на такому аукціоні поруч з власником холдингу або, скажімо, великого банку ?? Так мета розпродати землю магнатам? Тоді закон безумовно правильний, при таких вихідних даних земля до трудової людини ніколи не потрапить.

Дерзнув змінити Земельний кодекс України, керівництво країни знаходиться в кроці від зради Батьківщині. Законопроект 2194, поправки до якого зараз розглядаються, знімає з держави функцію контролю за використанням землі і позбавляє впливу на всі механізми її продажу. Не знаю як це обговорюється в Раді, у мене душа болить написати «продаж землі».

Визначення цільового призначення земель, в разі якщо ці закони будуть прийняті, також віддається на відкуп власнику. Думаю, що новим господарям запросто може не сподобатися заповідний ліс і його пустять під сокиру, адже намагаються скасувати навіть поняття «особливо цінні землі». Можна буде продати і водойми та заповідники. Що буде відбуватися на цих територіях - цілком і повністю воля господаря. Якщо жадібним законотворцям вдасться протягнути скасування заборони на продаж землі іноземцям, то тим самим «господарем» може виявитися навіть громадянин недружньої держави. Або вони будуть список складати, китайцеві можна, російській можна, так чи що? Хоча якщо подумати, ця заборона настільки просто обійти, що його прийняття виглядає чисто формальним. Адже оформити покупку на підставну особу хвилинна справа. Ось і з'являться у нас «великі землевласники», у яких і хатки-то доброї ніколи не було.

Маючи палке бажання відбити вкладені в покупку гроші, власник землі буде намагатися сіяти тільки найбільш ходові культури, ті, що обезкровлюючи землю, продаються на експорт за високою ціною. Тут, з одного боку можна говорити про швидке виснаження ґрунту такими культурами як кукурудза або соняшник, а з іншого боку, є ризик залишитися без картоплі або цибулі, які вже зараз, за часів дозволеної оренди, не дуже популярні серед іноземних сільгоспвиробників, так і місцевих фермерів.

А чого вартий дозвіл на зняття верхнього родючого шару ґрунту ... здається, що ненаситні бандити просто шкіру здирають з нашої Батьківщини ... живцем. Чорнозем не так просто відновити, тим більше якщо здерли цілий метр.

Європейський суд з прав людини також висловив, на мій погляд, дивну позицію, визнавши мораторій на продаж сільгоспземель в Україні порушують право на власність. Знову постає питання про те, чиї інтереси дотримує Європа та афілійовані їй інститути.

Деякі політичні сили намагаються боротися з тим, що відбувається на наших очах свавіллям. Є звернення до Конституційного суду з проханням визнати весь земельний пакет неконституційним, але особисто у мене дуже слабка надія на те, що КС, що погрузла в междуусобних війнах із Зеленським, сидячи на своїх хитких стільцях, зможе дати об'єктивну оцінку ситуації.