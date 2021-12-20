Зеленський розширив спектр послуг для "Вовиної тисячі"

“Наше завдання – надати реальну підтримку не лише бізнесу, а й кожному українцю. Саме тому ми працюємо над розширенням та удосконаленням програми. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку. Адже кожен вік має свої потреби. Вже з початку нового року люди похилого віку зможуть придбати у рамках програми ліки”, - наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

До речі, щоб отримати 1000 грн за вакцинацію, необхідно зареєструвати віртуальну картку в додатку «Дія». Для тих, хто не користується програмою, також буде розроблений спосіб, щоб забрати гроші.

Українська ініціатива спрямована не лише на підтримку бізнесу, а й на підтримку українських громадян. Очевидно, що програма ще доопрацьовуватиметься і вдосконалюватиметься, проте нововведення безперечно показує, що уряду України небайдужі абсолютно всі верстви населення. Для пенсіонерів набагато важливіше купити часом такі дорогі ліки, ніж абонемент у спортзал або квиток на літак.