Зеленський проти гендерного насильства

16:25 21 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський зустрівся з представниками громадських організацій з питання гендерного насильства. Також, на зустрічі був підписаний указ про розвиток системи реагування та запобігання гендерно зумовленому насильству.

Зустріч присвячена питанням реалізації держполітики щодо протидії та запобігання домашньому насильству.

"Я з підписанням цього указу хочу підкреслити особисту відповідальність прем'єр-міністра, уряду України та всіх керівників на місцях... Потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства. Питання запобігання та протидії насильству є одним з індикаторів цілей сталого розвитку", - сказав президент.

Він зазначив, що цей напрямок є частиною внутрішнього і зовнішнього напрямку роботи нашої держави, для якого права людини є основоположним принципом. Нагадаємо, на початку серпня заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що за пів року було відкрито близько 900 справ за фактом домашнього насильства, а громадяни стали менше приховувати такі факти і частіше звертатися за допомогою до правоохоронців.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко заявила, що в Україні за перші пів року кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%.