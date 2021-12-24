Зеленський попередив Білорусь про небезпеку бойовиків з РФ

Не тільки розчарування і досаду викликав факт передачі затриманих в Білорусі бойовиків російській стороні. Президент України Зеленський висловив побоювання, що необачне рішення білоруського президента про повернення бойовиків з ПВК Вагнера Росії може трагічно відбитися в майбутньому на безпеки будь-якої країни. Не виключенням може стати і Білорусь.
Він висловив переконання, що видача їх Росії - це "дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах".
Він нагадав, що білоруська сторона залишила звернення Офісу генпрокурора України про видачу "вагнеровцев" без відповіді.
Крім того, за словами президента, були активні спроби дипломатичними і особистим каналам "довести нашим партнерам, чому правильно і коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом".
До слова, кілька пропозицій в пості президента написані великими літерами.
Нагадаємо, затриманих під Мінськом 32 бійців ПВК Вагнера влади Білорусі передали РФ.
Раніше Лукашенко заявив, що Україна не бажає співпрацювати з питання "вагнеровцев".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі