Зеленський попередив Білорусь про небезпеку бойовиків з РФ

Не тільки розчарування і досаду викликав факт передачі затриманих в Білорусі бойовиків російській стороні. Президент України Зеленський висловив побоювання, що необачне рішення білоруського президента про повернення бойовиків з ПВК Вагнера Росії може трагічно відбитися в майбутньому на безпеки будь-якої країни. Не виключенням може стати і Білорусь.

"Вважаємо таке рішення, м'яко кажучи, несправедливим, невідповідним духу відносин між Україною і Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги. Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що "вагнеровци" все одно повернуться до свого звичного заняття - поширенню війни. Дай Бог, щоб білоруській владі не довелося і на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнеровци" дуже добре вміють ", - написав Зеленський.

Він висловив переконання, що видача їх Росії - це "дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах".

"По-перше, публічно наговорити про якомусь начебто втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, людей, які дійсно мають відношення до безумовного втручання в справи як Білорусі, так і України - перш за все України - демонстративно віддати третій стороні. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об'єктивністю і адекватною оцінкою негативних наслідків ", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що білоруська сторона залишила звернення Офісу генпрокурора України про видачу "вагнеровцев" без відповіді.

Крім того, за словами президента, були активні спроби дипломатичними і особистим каналам "довести нашим партнерам, чому правильно і коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом".

До слова, кілька пропозицій в пості президента написані великими літерами.

Нагадаємо, затриманих під Мінськом 32 бійців ПВК Вагнера влади Білорусі передали РФ.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна не бажає співпрацювати з питання "вагнеровцев".