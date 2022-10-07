Зеленський підкреслив абсурдність путінської анексії на законодавчому рівні

21:25 07 жовтня Київ, Україна

Згідно з ухваленим рішенням українського уряду, тепер, переговори з Путіним неможливі на законодавчому рівні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, "ми не відмовляємося від проведення переговорів, але ми точно не проводитимемо їх з нинішнім президентом РФ".

Однак примітно інше. В одному зі своїх щоденних звернень до народу, український лідер заявив, що видав указ про “нікчемність прийнятих Путіним указів про анексію чотирьох областей України”. Відповідний документ з’явився на сайті президента.

Насправді, указ Зеленського ні на що не впливає. Без нього і так усім було зрозуміло, що анексовані території ніким у світі не визнаються (крім КНДР), а ЗСУ їх рано чи пізно деоккупують. Але видавши такий указ, Зеленський показав, наскільки абсурдна путінська анексія.. Тобто український президент, на офіційному рівні, скасував усі раніше проведені референдуми і прийняту в Держдумі РФ анексію, так само, як і відбувалося захоплення.

Та важливість, значимість, з якою Путін оцінює себе, свою країну, своє оточення настільки ж “реальна”, як він сам прибуває в реальному світі. Усі перестали боятися Росії, перестали боятися Путіна. Весь цивілізований світ спостерігає за театром абсурду, який відбувається в РФ і який неможливо було б повірити, якби це все не було правдою.