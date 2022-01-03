Зеленський про ставлення України до протестів в Білорусі

13:53 22 серпень Київ, Україна

Ситуація, що склалася в Білорусі, так чи інакше, стосується межують з нею держав. Особливо близькою до Білорусі є Україна. Тут позначаються багатовікові зв'язки двох братніх слов'янських народів. Своїм ставленням до подій в сусідній країні подій поділився президент України Володимир Зеленський. У своєму інтерв'ю українському телеканалу він заявив, що в Білорусі влада і суспільство повинні знайти формат діалогу і уникнути насильства.

"Як би там не було, що б там не було - влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Неважливо який, але не кийками, вибачте. Спокійний формат діалогу - і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі ", - сказав Зеленський.

За його словами, відносини між народами - це "глибше і важливіше", ніж відносини між правлінням країн.

"Дуже б не хотілося, щоб хоч щось вплинуло на дружні відносини між дійсно схожими, братніми народами, українцями та білорусами ... У компанії, якою я керував 20 років, більша частина з Білорусі - талановитих художників, талановитих людей ", - резюмував Зеленський.

фото:историческая дружба двух братских народов должна сохраниться

Нагадаємо, що раніше Лукашенко анонсував "найжорсткіші заходи" щодо захисту Білорусі. Олександр Лукашенко доручив міністру оборони вжити заходів "щодо захисту територіальної цілісності" Білорусі.

Також повідомлялося, що Тіхановском відмовилася балотуватися в президенти на нових виборах. Світлана Тіхановском заявила, що "більш ніж наїлася" політикою і не планує знову виставляти кандидатуру на виборах.