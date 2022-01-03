Зеленський про ставлення України до протестів в Білорусі

Ситуація, що склалася в Білорусі, так чи інакше, стосується межують з нею держав. Особливо близькою до Білорусі є Україна. Тут позначаються багатовікові зв'язки двох братніх слов'янських народів. Своїм ставленням до подій в сусідній країні подій поділився президент України Володимир Зеленський. У своєму інтерв'ю українському телеканалу він заявив, що в Білорусі влада і суспільство повинні знайти формат діалогу і уникнути насильства.

"Як би там не було, що б там не було - влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Неважливо який, але не кийками, вибачте. Спокійний формат діалогу - і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі ", - сказав Зеленський.

За його словами, відносини між народами - це "глибше і важливіше", ніж відносини між правлінням країн.

"Дуже б не хотілося, щоб хоч щось вплинуло на дружні відносини між дійсно схожими, братніми народами, українцями та білорусами ... У компанії, якою я керував 20 років, більша частина з Білорусі - талановитих художників, талановитих людей ", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко анонсував "найжорсткіші заходи" щодо захисту Білорусі. Олександр Лукашенко доручив міністру оборони вжити заходів "щодо захисту територіальної цілісності" Білорусі.

Також повідомлялося, що Тіхановском відмовилася балотуватися в президенти на нових виборах. Світлана Тіхановском заявила, що "більш ніж наїлася" політикою і не планує знову виставляти кандидатуру на виборах.