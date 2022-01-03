Зеленський про ставлення України до протестів в Білорусі

Ситуація, що склалася в Білорусі, так чи інакше, стосується межують з нею держав. Особливо близькою до Білорусі є Україна. Тут позначаються багатовікові зв'язки двох братніх слов'янських народів. Своїм ставленням до подій в сусідній країні подій поділився президент України Володимир Зеленський. У своєму інтерв'ю українському телеканалу він заявив, що в Білорусі влада і суспільство повинні знайти формат діалогу і уникнути насильства.
За його словами, відносини між народами - це "глибше і важливіше", ніж відносини між правлінням країн.
Нагадаємо, що раніше Лукашенко анонсував "найжорсткіші заходи" щодо захисту Білорусі. Олександр Лукашенко доручив міністру оборони вжити заходів "щодо захисту територіальної цілісності" Білорусі.
Також повідомлялося, що Тіхановском відмовилася балотуватися в президенти на нових виборах. Світлана Тіхановском заявила, що "більш ніж наїлася" політикою і не планує знову виставляти кандидатуру на виборах.
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