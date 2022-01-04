Зеленський: про перемир'я на Донбасі і парадах на Майдані

13:29 24 серпень Київ, Україна

У своїй промові під час святкування Дня Незалежності, президент Володимир Зеленський говорив про те, чого досягла за останній час Україна і чого очікує в найближчому майбутньому український народ. Початок покладено, як то кажуть, вже майже місяць населення Донбасу "чує тишу".

"Рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України, СМС про кількість поранених і загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, і тільки одне повідомлення робить ранок добрим - поранених нуль, загиблих - нуль. Сьогодні 29-й день поспіль у мене і у всій нашій Україні ранок дійсно гарне ", - сказав він.

За його словами, сьогодні - 29 днів, як на сході України немає бойових втрат.

"Нещодавно, будучи на сході, я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новина, що ми домовилися про тишу? Вони відповіли: ми чуємо не новина, ми чуємо тишу", - додав глава держави.

фото: мероприятия по Дню Независимости Украины прошли на Софиевской площади

Також Зеленський заявив, що ті, хто без бою віддав частину української території, повинні давати свідчення.

"Ми будуємо саме таку країну, країну, яка завжди готова дати відсіч. І неважливо, хто атакує - агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть свідчити, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть тільки про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в космос і в честь кого назвати побудований корвет. Всі, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку країну, ласкаво просимо, приєднуйтесь. Іншим велике прохання - не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плуталися, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед ", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українці не повинні нікому давати шансу посіяти між ними розбрат - "ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям, тим, що обкрадали нашу маму Україну багато років, тому що ніколи не вважали його рідний".

Він запевнив, що влада робить все, щоб окуповані території України повернулися в країну, яку вони не дізнаються.

"Сьогодні всіх ветеранів, добровольців і волонтерів українці зможуть щиро подякувати і вклонитися їм під час їхньої ходи по Хрещатику. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і повинно бути. Тому що танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Техніка повинна бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і повинно бути, якщо ми поважаємо свою армію. А парад у нас обов'язково буде в майбутньому - парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде міцний мир. Ми зробимо великий парад всіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні у кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, зазіхнути на її свободу і незалежність ", - заявив президент.

Також Зеленський підкреслив важливість боротьби з коронавируса і дотримання правил безпеки і подякував лікарям за їхню роботу.