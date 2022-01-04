Зеленський: про перемир'я на Донбасі і парадах на Майдані

У своїй промові під час святкування Дня Незалежності, президент Володимир Зеленський говорив про те, чого досягла за останній час Україна і чого очікує в найближчому майбутньому український народ. Початок покладено, як то кажуть, вже майже місяць населення Донбасу "чує тишу".

"Рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України, СМС про кількість поранених і загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, і тільки одне повідомлення робить ранок добрим - поранених нуль, загиблих - нуль. Сьогодні 29-й день поспіль у мене і у всій нашій Україні ранок дійсно гарне ", - сказав він.

За його словами, сьогодні - 29 днів, як на сході України немає бойових втрат.

"Нещодавно, будучи на сході, я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новина, що ми домовилися про тишу? Вони відповіли: ми чуємо не новина, ми чуємо тишу", - додав глава держави.

Також Зеленський заявив, що ті, хто без бою віддав частину української території, повинні давати свідчення.

"Ми будуємо саме таку країну, країну, яка завжди готова дати відсіч. І неважливо, хто атакує - агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть свідчити, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатися хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть тільки про те, як назвати ракету, яку Україна запускає в космос і в честь кого назвати побудований корвет. Всі, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку країну, ласкаво просимо, приєднуйтесь. Іншим велике прохання - не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плуталися, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед ", - сказав президент. Зеленський зазначив, що українці не повинні нікому давати шансу посіяти між ними розбрат - "ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям, тим, що обкрадали нашу маму Україну багато років, тому що ніколи не вважали його рідний".

Він запевнив, що влада робить все, щоб окуповані території України повернулися в країну, яку вони не дізнаються.

"Сьогодні всіх ветеранів, добровольців і волонтерів українці зможуть щиро подякувати і вклонитися їм під час їхньої ходи по Хрещатику. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і повинно бути. Тому що танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Техніка повинна бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і повинно бути, якщо ми поважаємо свою армію. А парад у нас обов'язково буде в майбутньому - парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде міцний мир. Ми зробимо великий парад всіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні у кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, зазіхнути на її свободу і незалежність ", - заявив президент.

Також Зеленський підкреслив важливість боротьби з коронавируса і дотримання правил безпеки і подякував лікарям за їхню роботу.