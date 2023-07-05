Зеленський: Приватні армії небезпечні для країни

21:47 05 червня Київ, Україна


Закон про приватних арміях небезпечний для України
Зеленський вважає, що закон, що дозволяє створення приватних армій, таїть небезпеку для України.

Президент Володимир Зеленський зібрав військових, в тому числі і тих, хто вже вийшов у відставку для того щоб обговорити, наявні у нього питання щодо законопроекту про приватної армії.

На думку президента, вони становлять загрозу для України. Так, один з них передбачає створення приватної армії бізнес-структурами, що небезпечно з точки зору цілісності України.

Зеленський запропонував новоствореному раді у справах ветеранів взяти участь в розробці збалансованого законопроекту.
За словами глави новоствореного органу, Сергія Куріцин, Консультативна рада з задоволенням допоможе в розробці необхідних норм і порядків.

Консультативна рада, що складається з семи підгруп, буде збиратися щотижня. Такий графік допоможе органу швидко напрацьовувати рішення. Перше робоче засідання має відбутися наступного тижня.

Раніше Володимир Зеленський запропонував створити армію з резервістів, при чому, розробивши систему штрафів через ухилень.