Зеленський: Приватні армії небезпечні для країни

Закон про приватних арміях небезпечний для України
Зеленський вважає, що закон, що дозволяє створення приватних армій, таїть небезпеку для України.
Президент Володимир Зеленський зібрав військових, в тому числі і тих, хто вже вийшов у відставку для того щоб обговорити, наявні у нього питання щодо законопроекту про приватної армії.
На думку президента, вони становлять загрозу для України. Так, один з них передбачає створення приватної армії бізнес-структурами, що небезпечно з точки зору цілісності України.
Зеленський запропонував новоствореному раді у справах ветеранів взяти участь в розробці збалансованого законопроекту.
За словами глави новоствореного органу, Сергія Куріцин, Консультативна рада з задоволенням допоможе в розробці необхідних норм і порядків.
Консультативна рада, що складається з семи підгруп, буде збиратися щотижня. Такий графік допоможе органу швидко напрацьовувати рішення. Перше робоче засідання має відбутися наступного тижня.
Раніше Володимир Зеленський запропонував створити армію з резервістів, при чому, розробивши систему штрафів через ухилень.
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