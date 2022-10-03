Завтра Кременчук прощатиметься із 28-річним Сергієм Колядинським

Героям Слава!

Завтра у Кременчуці прощатимуться із 28-річним Сергієм Колядинським. Він загинув 26 вересня на Харківщині, захищаючи Україну та її цілісність.

Відомо, що у чоловіка в Кременчуці живе вагітна дружина.

Про це повідомив військовослужбовець із позивним "Художник".

Церемонія прощання відбуватиметься в Міському палаці культури. Початок об 11.00.

Кременчуцька газета писала раніше, що на Батьківщині Героя на території Маневицької селищної ради, що на Волині, оголошено до 4 жовтня дні жалоби.