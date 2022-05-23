Завершальна стадія війни розпочалася

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що розпочалася завершальна фаза війни. Рашисти переходять до оборони, будують укріплення фортифікацій, щоб утримати захоплені території. Це означає, що останні наступальні ресурси практично виснажені, і зараз окупанти роблять спроби захопити нові території, щоб дати час тим, хто залишився в тилу, обладнати позиції перед наступом української армії.

Такий процес – справа кількох тижнів. Тим не менш, поступова перевага в наш бік стає все більш очевидною. Після приходу в Україну достатньої кількості західної зброї, ЗСУ мають почати повертати все те, що зараз знаходиться за спинами рашистів, аж до меж агресора на момент початку 2014 року. Саме це й означатиме перемогу української армії, а після підписання капітуляції кремлем й перемогу України та українського народу над загарбниками.