08:29 08 січня Київ, Україна

Нещодавно, за словами Пригожина, 20 ув'язнених відпрацювали свій піврічний контракт і з них "зняли судимість". Крім слів кухаря Путіна, це ніяк і ніде не підтверджується. Як такий процес оформлений юридично, також не зрозуміло. Імена та статті ув'язнених не були названі. На питання про те, чим ув'язнені, що завершили контракт з ПВК «Вагнер», тепер будуть займатися, вони відповіли, що збираються “повернутись назад, доробити те, що почали”, бо це вже “не робота, це життя”.

До кінця не зрозуміло, як саме Пригожин змушує зеків, що відпрацювали контракт, залишатися у нього на службі, тим більше що раніше арештанти, що потрапили на відео, з якими карний злочинець-бізнесмен спілкувався, вручав їм медалі і "сертифікати" про амністію, фактично, були інвалідами в візках. на милицях без кінцівок. Однак очевидно, що звільнення від ув'язнення не означає вихід на волю. Ймовірно, вербуючи зеків до лав найманців, після півроку служби, ті, хто залишається в живих, незалежно від їхнього фізичного стану, добровільно-примусово, мають підписати довічний контракт із ПВК «Вагнер». І як сказав сам Пригожин - "з Вагнера можна піти тільки "двохсот"".