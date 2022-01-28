Чи затягнуться протести через інавгурацію Лукашенка

19:01 24 вересень Київ, Україна

Люди відреагували моментально на таємну інавгурацію Лукашенка та вийшли на чергову акцію протесту, а от тривалість перебування демонстрантів на вулицях залежить безпосередньо від їхніх лідерів.

Так вважає політолог Ігар Тишкевич.

«Інавгурація Лукашенка стане певним тригером для продовження протестів. Чи будуть вони довговічними, залежить від того, наскільки координатори або куратори протестів використовують цей момент. Ну і наскільки велика мотивація буде у людей протестувати. Людям зараз треба пояснити, чому протести змінюють формат на довготривалі, щоб вони розуміли цей процес», - сказав Тишкевич.

На його думку, українська влада повинна розрахувати свою реакцію відповідно до своїх інтересів, і які наслідки отримає Київ від подальшої блокади контактів з білоруською владою.