Закордонні пенсійні фонди допоможуть українській економіці

18:15 22 вересень Київ, Україна

Уряд анонсував введення накопичувальної пенсійної системи на 2021 рік, глава Асоціації малого та середнього бізнесу Руслан Соболь проаналізував цей експериментальний проєкт.



"В Україні давно назріло питання про приватні пенсійні програми, приватні пенсійні фонди. Велосипед вигадувати не потрібно. Наша країна не в змозі сама потягнути такий досвід. Ми, на жаль, поки не можемо навіть якісно скопіювати вже наявні програми.



У такій ситуації, як мені здається, вихід один - прийняття закону про можливість роботи приватних пенсійних програм (фондів). І на тендерній основі залучення в Україну відомих пенсійних фондів. З великою (позитивною) історією, з величезним кредитом довіри. Подібні є в Австрії, у Швейцарії, в Ліхтенштейні. Саме такі пенсійні фонди потрібно залучати в Україну, давши їм можливість якісно та спокійно тут працювати.



Таким чином, держава зніме з себе значну частину головного болю. Адже відсутність якісної пенсійної реформи висить над Україною дамокловим мечем, не даючи економіці розвиватися.



Цей гордіїв вузол потрібно розрубати. Механізм є - було б бажання".