Заробимо самі та дамо заробити стартаперам – логіка американського бізнесу

Поки всі дивуються і підраховують, скільки військово-промисловий комплекс США заробив на війні в Україні, американський уряд дає можливість отримати прибуток і своїм стартаперам. Справа в скандалі з китайськими дронами. Виявляється уряд України, про це пише The Wall Street Journal, звинуватив найбільшу у світі китайську компанію з виробництва комерційних дронів SZ DJI Technology Co, у навмисному саботажі оборони країни.

Українські офіційні особи закликали обмежити використання дронів DJI, оскільки вони несуть загрозу безпеці для військових та цивільних осіб. Керівництво DJI було звинувачено в «допомозі нападу росії через втручання в обладнання, яке постачається в Україну». Керівництво китайської компанії обурене подібними звинуваченнями та вину заперечує. Підкреслюється, що представник DJI Адам Лісберг заявив, що компанія не дозволяє продаж споживчих дронів для військових цілей та використання її продуктів у ході бойових дій недоцільно.

Український уряд скаржився на відмови в роботі AeroScopes – систем виявлення дронів для ідентифікації та відстеження інших дронів та їхніх пілотів, які були розташовані по всій країні для захисту критично важливої інфраструктури. Оператори цих систем поспішили заявити, що DJI, виходячи з геополітичних мотивів, втрутилося в роботу AeroScopes, щоб запобігти виявленню російських безпілотників.

Адам Лісберг підтвердив, що компанія знала про збої ще до початку війни і докладала зусиль для виправлення помилок.

За звітами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, російські військові з успіхом застосовують ті самі системи AeroScopes, що дає їм право звинувачувати DJI у «допомозі росіянам у їхніх атаках».

Військовим заборонили підключати дрони DJI до Wi-Fi або мобільних мереж, як це відбувалося раніше, незважаючи на заборони компанії застосовувати продукцію у військових цілях.

Ситуацією негайно скористалися в США і хоч надійних та перевірених дронів не надали, дали заробити своїм стартаперам, які довгі роки не витримували конкуренції з китайською DJI. Відмінна тактика, нічого особистого як завжди. Оголосили DJI зрадниками та швиденько посіли місце своїм товаром. Технологія проста: одну штуку даруємо – десятки продаємо. Наприклад, компанія BRINC Drones Inc, яка базується в Сіетлі, з минулого місяця подарувала Україні 10 дронів і близько 50-ти продала. Також і Skydio Inc. із Силіконової долини – десятки дронів подарувала, сотні дронів продала.

Крім того, свій продукт пропонують Teal Drones Inc. з Солт-Лейк-Сіті, вже відправлено 15 дронів, Fortem Technologies Inc. з Юти отримала замовлення на партію оборонних безпілотників від уряду України, компанія Dedrone із Сан-Франциско вже постачає свої системи протидії дронам для їхньої подальшої передачі Україні.

Усунувши практично незламного конкурента в особі Китаю, американські стартапи користуються можливістю обкатати свій продукт у бойових діях, щоб потім отримати більше грошей від уряду США як допомогу.

Поки китайська DJI збиратиме докази своєї непричетності до того, в чому її звинувачують, американські стартапи, отримавши держзамовлення, перетворяться на солідні компанії і вже не пустять її назад на ринок.